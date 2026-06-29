Adana'nın Saimbeyli Belediyesi bir araştırma şirketinin yaptığı ankette en başaralı 8. belediye seçildi.

Araştırma şirketinin 15-25 Haziran 2026 tarihleri arasında 30 büyükşehir ve bu büyükşehirlere bağlı 200 ilçede gerçekleştirdiği 'Halkla İletişim ve Hizmet Memnuniyeti' araştırmasında Saimbeyli Belediyesi, Türkiye genelinde 8. sırada yer aldı. 15 bin 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada Saimbeyli Belediyesi, yüzde 56,6 başarı oranıyla Türkiye'nin en başarılı büyükşehir ilçe belediyeleri arasına girdi. Araştırma sonuçlarının ardından değerlendirmede bulunan Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, elde edilen başarının ilçe halkıyla birlikte kazanıldığını belirterek, 'Bu başarı Saimbeyli'mizin başarısıdır. Vatandaşlarımızın güveni ve desteğiyle hizmet üretmeye, ilçemizi daha ileriye taşımak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.