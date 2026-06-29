Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Fen İşleri Birimi ekipleriyle birlikte ilçenin farklı mahallelerinde devam eden taş duvar, yol düzenleme ve altyapı çalışmalarını inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Babadağ'da belediye ekiplerinin mahallelerde yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Fen İşleri Birimi ile birlikte sahada devam eden taş duvar yapımı, yol düzenleme ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışma alanlarında ekiplerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Başkan Kumral, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik planlanan hizmetlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Başkan Kumral yaptığı açıklamada, 'İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan hizmetleri titizlikle hayata geçiriyor, mahallelerimizin yaşam kalitesini artıracak yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Babadağ'ımızın her noktasına eşit hizmet anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.