Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çeşme İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tek aday olarak seçime giren mevcut İlçe Başkanı Galip Uluçam, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

MHP Çeşme İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, il başkan yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, delegeler, partililer, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Galip Uluçam tek aday olarak yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği mesaj da okundu. Bahçeli'nin mesajı salondaki partililer tarafından ayakta alkışlandı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından faaliyet raporu ve mali rapor okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Şahin: 'Kongrelerimiz makam yarışı değil, hizmet yarışıdır'

Kongrede konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP kongrelerinin teşkilatların birlik ve beraberliğini pekiştiren önemli buluşmalar olduğunu belirtti. Kongrelerin makam yarışı değil, hizmet yarışı olduğunu vurgulayan Şahin, 'Bizim kongrelerimiz şahısların değil, davanın öne çıktığı; nefislerin değil, ülkülerin kazandığı kutlu buluşmalardır' dedi. Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu ifade eden Şahin, güçlü devlet, güçlü millet ve sağlam iç cephe vurgusu yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' vizyonuna da değinen Şahin, İzmir teşkilatları olarak bu doğrultuda sahada çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Şahin, Çeşme teşkilatının da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, 'Çeşme teşkilatımız, üç hilal sancağımızı yarınlara taşımaya devam edecektir. Mahalle mahalle, sokak sokak çalışmayı sürdüreceğiz' diye konuştu.

Uluçam: 'Çeşme hepimizin evidir'

Yeniden ilçe başkanlığına seçilen Galip Uluçam ise konuşmasında, kongrenin yalnızca bir seçim olmadığını, dava şuurunu tazeleyen önemli bir buluşma olduğunu söyledi. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitler, gaziler ve MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'i anarak konuşmasına başlayan Uluçam, MHP'nin Türk milletinin vicdanı ve devletin teminatı olduğunu ifade etti. Göreve geldikleri günden bu yana teşkilatın gücünü artırmak, ülküdaşlarla gönül bağını kuvvetlendirmek ve vatandaşların yanında olmak için çalıştıklarını belirten Uluçam, 'Siyasi görüşü, dünya görüşü veya yaşam tarzı ne olursa olsun Çeşme'de yaşayan her vatandaşımızı bu güzel ilçenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü Çeşme hepimizin evidir, geleceğidir ve ortak sorumluluğudur' dedi. MHP olarak ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir anlayışı temsil ettiklerini dile getiren Uluçam, Çeşme'nin yararına olacak her çalışmanın destekçisi olacaklarını söyledi.

Uluçam, Çeşme'nin tarihi, turizmi, kültürü ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin göz bebeği olduğunu ifade ederek, ilçenin yalnızca yaz aylarında konuşulan bir turizm merkezi değil; gençlerin umutla geleceğe baktığı, esnafın kazandığı, üreticinin desteklendiği ve vatandaşların huzur içinde yaşadığı bir ilçe olması için çalışacaklarını kaydetti.

Yeni yönetim belirlendi

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Galip Uluçam yeniden MHP Çeşme İlçe Başkanı seçildi.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Selma Polat, Hakan Tekin, Hasan Coşkun, Yıldırım Yaşar, Mustafa Üstün, İlhan Çimen, Emine Çiftçi, Mustafa Bulduk, Güler Aras, Mustafa Alıcı, Necati Kamacı, Vedat Köstekçi, Erdal Taşdelen, Ümit Asil Berber, Levent Kaymaz, Ajlan Özsaran, Sadri Çetinkaya, Umut Yaşar Çavdar.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Şuayıp Kavalcı, Mesut Meziker, Doğan Ayhan, Funda Serin, Ümit Elmas, Serdar Çiçek, Cengiz Bahar, Bilal Erdoğan, Zafer Sökmen, Hüseyin Armağan Küçükkara, İbrahim Kocakaya, Hüseyin Lokmacı, Kamuran Ülgen, Ahmet Dağdelen, Fadime Tan, İnci Yıldız, Mehmet Kurt, Hasan Dağaşan.

İl Delegeleri Asil: Galip Uluçam, Gazi Fıldır, Selma Polat, Hasan Coşkun, Hakan Tekin, Ali Gölcük, Durmuş Biçer.

İl Delegeleri Yedek: Yıldırım Yaşar, Hakan Çalı, Levent Kaymaz.