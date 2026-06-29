AK Parti Düzce heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la bir araya gelerek ilin yatırım ve altyapı ihtiyaçlarını görüştü. Görüşme sonucunda Düzce ve ilçelerinde hayata geçirilecek projeler için yaklaşık 950 milyon liralık hibe ve kredi desteği sağlandı.

AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve belediye başkanları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u Ankara'da ziyaret ederek Düzce'nin öncelikli yatırım ve altyapı ihtiyaçlarını görüştü. Görüşmede Düzce merkez ile Akçakoca, Gümüşova, Çilimli, Yığılca, Kaynaşlı ve Boğaziçi belediyelerinin ihtiyaçları kapsamlı şekilde ele alındı. Devam eden projelerin hızlandırılması ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi amacıyla içme suyu projeleri, iş makineleri, yol yapım malzemeleri, millet bahçeleri, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, bisiklet yolları, çevre düzenlemeleri, pazar yerleri ve çöp konteyneri temini gibi birçok başlıkta talepler Bakan Kurum'a iletildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Düzce ve ilçelerinde uygulanacak projeler için yaklaşık 950 milyon liralık hibe ve kredi desteği sağlandı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, sağlanan desteğin Düzce'nin kalkınmasına önemli katkı sunacağını belirterek, şehre gösterdikleri ilgi ve destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Sağlanan yatırım desteğiyle birlikte Düzce genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarının hız kazanması, belediyelerin hizmet kapasitesinin artırılması ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek birçok projenin hayata geçirilmesi hedefleniyor.