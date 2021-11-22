'Uyku Hastalığı 'Hipersomnia nedir? Tedavisi var mı?

Hipersomni ana semptomu, tanıdan en az 3 ay önce meydana gelen aşırı gündüz uykululuk (EDS) veya uzun süreli gece uykusudur. Tek bir hastada birden fazla hipersomnia türü bir arada bulunabilir. Alzheimer hastalığı, parkinson hastalığı veya çoklu sistem atrofisi gibi nörodejeneratif koşullar sıklıkla primer hipersomnia ile ilişkili olabilir.

HYPERSOMNİA BAŞKA HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR

Hypersomnia ayrıca uyku apnesi gibi diğer uyku bozukluklarının bir belirtisi de olabilir. Belirli ilaçları almanın, bazı ilaçlardan çekilmenin veya ilaç ya da alkol bağımlılığının olumsuz bir etkisi olabilir.

Genetik yatkınlık da bir faktör olabilir. Bazı durumlarda, tümör, kafa travması veya otonomik veya merkezi sinir sisteminin işlevsizliği gibi fiziksel bir problemden kaynaklanır.





Depresyon, anksiyete bozukluğu ve bipolar bozukluk gibi duygu durum bozuklukları da hipersomniye eşlik edebilir. Bu koşullarda aşırı gündüz uykululuk şikayeti genellikle geceleri zayıf uyku ile ilişkilidir. Bu anlamda, uykusuzluk ve EDS, özellikle depresyon vakalarında sıklıkla ilişkilidir.