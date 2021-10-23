TVBH Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: “Veteriner hekimler, önemli yükümlülükleri bulunan köklü bir geçmişe sahip”

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Veteriner hekimler, hayvan hakları ve hayvan refahı kapsamında önemli yükümlülükleri bulunan köklü bir geçmişe sahip” dedi.

Veteriner hekimlik mesleğinin bilimsel eğitim ve öğretimi Türkiye’de 179 yıllık bir geçmişe sahiptir. Veteriner hekimlik eğitimi, dünyada ilk defa 1762 yılında Fransa’da, 1842 yılında da Türkiye’de veteriner hekimlik öğretiminin başlatılmasında viral salgınlar etkili olduğunu belirten Ali Eroğlu, “Veteriner hekimlik tüm dünyada stratejik öneme sahip bir meslek olarak kabul edilmektedir. Covid-19 bir kez daha bu gerçeği gözler önüne sermiştir. Bu önemine binaen gelişmiş ülkeler kaliteli ve yeterli bir eğitim ve öğretim için gerekli önlemleri almaktadırlar” ifadelerini kullandı.

“Hayvan hakları ve hayvan refahı kapsamında önemli yükümlülükleri bulunan köklü bir geçmişe sahip”

Veteriner Hekim, hayvan sağlığı ve hayvanlar üzerinde yapılacak tüm müdahalelerde tek söz ve eylem sahibi olduğunu vurgulayan Eroğlu, “Koruyucu hekimlik hizmetleri ve hayvan ıslahı ile hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunur. Hayvansal ürünlerin kontrolü ile tüm üretim ve pazarlama aşamalarında sağlık ve kalite güvencesini sağlayan gıda güvenliği ve zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında doğrudan halk sağlığının korunmasında görev alır. Doğal hayatın, çevrenin ve nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasında aktif çalışmalar yürüten, hayvan hakları ve hayvan refahı kapsamında önemli yükümlülükleri bulunan köklü bir geçmişe sahip, saygın bir kurumsal yapının mensubudur” değerlendirmesini yaptı.

Veteriner hekimliğin, eğitim ve öğretimde istenilen standartları olmayan bir mesleğin gelecek dönemlerde problemler çıkartacağını belirten Ali Eroğlu, çağın bilim ve teknolojisine göre normları oluşturmak ve eğitimi bu çizgide tasarlamanın gerekliliğini dile getirdi.

TVHB Ali Eroğlu, eğitim ve öğretimin Türkiye’de çağdaş eğitim şartlarına gelmesi gerektiğini dile getirerek:

“Türk veteriner Hekimleri Birliği olarak hedefimiz, Mesleğimizin saygınlığı ile onurunu korumak, yüksek standardını ve sürdürülebilirliğini devam ettirmek ve mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için kaliteli bir veteriner hekimlik eğitim ve öğretiminin ülkemize kazandırılarak, iyi donanımlarla çağdaş veteriner hekimlik uygulamasının gerçekleştirilmesidir. Bu vesile ile veteriner hekimliği eğitim ve öğretiminin 179. Yılını kutluyor, hocalarımıza teşekkür ediyor, ülkemiz, mesleğimiz, meslek mensuplarımız ve öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor.”