Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın, M-çiçeği çiçeği virüsü açıklamalarına suç duyurusu Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın, M-çiçeği çiçeği virüsü açıklamalarına suç duyurusu

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hastalığın genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü ve hastalığın kişiden kişiye doğrudan bulaşmadığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."