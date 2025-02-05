Yeni düzenlemeyle, aile hekimleri, Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında atandıkları ilçede, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi aynı veya daha düşük bir ilçeyle sınırlı kalmadan, il içindeki boş aile hekimliği birimlerini hizmet puanına göre tercih edebilecek.

Ayrıca, daha önce aile hekimliği birimlerinde çalışamayan 45/A statüsündeki ebe ve hemşireler, yapılan değişiklikle aile hekimliği birimlerinde sözleşmeli olarak çalışabilecektir.

Bunun yanı sıra, sözleşmeli aile hekimlerinin sözleşmesi yenilenmediğinde, feshedildiğinde ya da kendiliğinden sona erdiğinde, önceki düzenlemenin aksine, yeni yerleştirme kapsamına dahil olabilmesi için en az 2 yıl süre beklemesi gerekecek. Bu revizyonla birlikte, sağlık hizmetleri sunumunun daha esnek ve erişilebilir olması hedefleniyor.