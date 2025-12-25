Süreç, hem ceza yargılaması hem de Fenerbahçe Kulübü Tüzüğü hükümleri doğrultusunda şekilleniyor.

Tutuklama halinde başkanlık düşer mi?

Hukuki açıdan tutuklama, suçun kesinleştiği anlamına gelmiyor. Bu nedenle Sadettin Saran’ın tutuklanması durumunda başkanlık görevi kendiliğinden sona ermiyor. Ancak Fenerbahçe Tüzüğü’nün 60. maddesi uyarınca, hakkında ağır suç isnadı bulunan üyeler Disiplin Kurulu’na sevk edilebiliyor. Disiplin Kurulu, yargı süreci devam ederken geçici tedbir kararı alarak kulüp faaliyetlerinden men veya yetkilerin askıya alınması gibi yaptırımlar uygulayabiliyor.

Ceza kararı çıkarsa ne olur?

Asıl belirleyici aşama, yargı sürecinin tamamlanması ve suçlamaların kesinleşmesi oluyor. Fenerbahçe Tüzüğü’nün 6. maddesinde; uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kullanım için satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlarından ceza alan kişilerin kulübe üye olamayacağı açıkça belirtiliyor.

Bu kapsamda Sadettin Saran hakkında söz konusu suçlardan kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, kulüp üyeliği sona erecek. Üyeliğin düşmesiyle birlikte başkanlık görevi de otomatik olarak sona ermiş olacak.

Olağanüstü kongre gündeme gelir mi?

Başkanlığın düşmesi durumunda Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul süreci başlatılması gerekiyor. Tüzüğe göre, olağan seçimli genel kurula 6 aydan fazla süre bulunuyorsa, yönetimin en geç 1 ay içinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alması zorunlu.

Sarı-lacivertli kulübün olağan seçimli kongresine yaklaşık 1,5 yıl bulunduğu için, suçlamaların kesinleşmesi halinde Fenerbahçe’nin olağanüstü kongreye gitmesi ve yeni başkanını seçmesi gündeme gelecek.

Süreç nasıl ilerler?

Gözaltı veya tutuklama: Başkanlık kendiliğinden düşmez, disiplin süreci başlatılabilir.

Kesinleşmemiş mahkûmiyet: Başkanlık görevi devam eder.

Kesinleşmiş mahkûmiyet: Üyelik ve başkanlık sona erer, olağanüstü kongre süreci başlar.

Yargı süreci devam ederken, Fenerbahçe yönetimi ve camiası gözünü adli makamların vereceği kararlara çevirmiş durumda.