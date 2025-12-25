Kulüpten yapılan açıklamada, yaşanan sürece ilişkin kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bilgilendirme ihtiyacı doğduğu ifade edildi. Açıklamada, Başkan Sadettin Saran’ın devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulüpten kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı’na gittiği belirtildi.

Sürecin başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütüldüğü aktarılan açıklamada, “Başkanımıza ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış, Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutum sergilemiştir” denildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, açıklamasının sonunda camiaya çağrıda bulunarak, “Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır” ifadelerine yer verdi.