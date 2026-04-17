Olay, Osmangazi ilçesindeki terminal büfesinde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 20 bin lira ile kupon yapmaya başlayan şüpheli, gece boyunca büfe çalışanıyla birlikte maçları takip etti. Heyecanın giderek arttığı saatlerde parası biten şahıs, büfe sahibiyle tanışıklığı olduğunu öne sürerek çalışanı ikna etti ve veresiye kupon yapmayı sürdürdü.

Gece boyunca süren iddia maratonunda ikili zaman zaman sevinç, zaman zaman hayal kırıklığı yaşadı. Hatta şüpheli, kazandığı anlarda büfe çalışanına içecek ısmarlayacak kadar rahat tavırlar sergiledi. Ancak sabaha karşı oynanan kuponların toplam tutarı 153 bin liraya ulaşınca işler değişti.

Sistem limitinin dolduğu sırada büfeye gelen müşterileri fırsat bilen şüpheli, bir anda ortadan kayboldu. O andan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

İşletme yetkilileri yaşadıkları duruma tepki gösterirken, olayın güvenlik kameralarına da yansıdığı öğrenildi. Büfe çalışanı, gece boyunca birlikte maç izledikleri kişiyle sonunda mağdur olduğunu belirterek, “Beraber sevindik ama sonunda ben üzüldüm” sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

İşletme sahibi ve çalışan, kamera kayıtlarıyla birlikte emniyete giderek şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.