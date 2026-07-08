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Piyasa uzmanları, halka arz sonrası oluşan satış baskısının azaltılmasına yönelik fiyat istikrarı uygulamaları ile mevcut düzenlemelerin etkinliğinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yaşanan gelişmeler, yatırımcıların halka arz süreçlerinde daha temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Son dönemde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan birçok halka arzda benzer fiyat hareketlerinin yaşanması dikkat çekiyor. İlk işlem günlerinde yükseliş gösteren hisselerin kısa süre içinde yoğun satışlarla karşılaşması, özellikle bireysel yatırımcıların halka arzlara yönelik güvenini olumsuz etkiliyor.

İkinci işlem gününde de satışların devam etmesiyle SOHOE hissesi taban seviyeye kadar geriledi. Gün sonunda 14,85 TL'den kapanan hisse, halka arz fiyatının altına inerek yatırımcısına kısa sürede zarar yazdırdı.

İlk işlem gününde yaşanan sert satışların ardından şirket ortaklarının piyasaya destek alımları yaptığı belirtilirken, bu adım hissedeki satış baskısını durdurmaya yetmedi.

Halka arzı 15 TL'den gerçekleştirilen şirketin hisseleri, işlem görmeye başladığı ilk gün tavan seviyeyi test etmesine rağmen gün içinde artan satış baskısıyla kazançlarını koruyamadı.

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