RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, Sözcü TV’de yayınlanan “Para Politika” programında Dr. Murat Kubilay’ın “Türkiye Müslüman bir ülke değildir” şeklindeki ifadeleri üzerine başlatılan inceleme sonuçlandı. Kurul, söz konusu ifadelerin milli ve manevi değerlerle çeliştiği, toplumu ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı nitelik taşıdığı kanaatine vardı. RTÜK, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinde yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmü doğrultusunda Sözcü TV’ye üst sınırdan idari para cezası ve ilgili program için yayın durdurma müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca TELE1’de yayınlanan “4 Soru 4 Yanıt” programı da RTÜK’ün radarına takıldı. Programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerinin defalarca ekranlara getirilmesi ve “Cunta başkanı” ifadesinin alt yazıyla verilmesi RTÜK tarafından eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren ve küçük düşürücü nitelikte bulundu. Kurul, bu yayının da 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesindeki “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma” ilkesini ihlal ettiğini belirterek TELE1’e de üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK, kararlarında yayıncı kuruluşlara ifade özgürlüğü çerçevesinde hareket etmenin önemini hatırlatırken, toplumun değerlerini hedef alan ve kamuoyunu ayrıştırıcı içeriklere karşı ise sıfır tolerans politikasını sürdüreceğini vurguladı.