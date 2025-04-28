Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şahin, sokak röportajları adı altında gerçekleştirilen bazı yayınların toplumda kutuplaşmaya, manipülasyona ve yanlış bilgilendirmeye sebep olduğunu belirterek, bu tarz yayınların sıkı bir şekilde takip edileceğini vurguladı. Şahin ayrıca, "İnsan onurunu zedeleyen, belirli kesimleri hedef alan ve nefret söylemini körükleyen içeriklere asla müsamaha gösterilmeyecek" dedi.

Özellikle son günlerde bir vatandaşa yönelik ağır hakaret ve saygısızlık içeren bir röportajın gündeme geldiğini hatırlatan Şahin, bu olayın basın meslek ilkeleri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak açık bir hak ihlali oluşturduğunu söyledi. İlgili kişi hakkında hukuki sürecin başlatıldığını ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

RTÜK Başkanı, açıklamasının sonunda, "Vatandaşlarımızın onuruna, itibarına ve kişilik haklarına yönelik her türlü ihlale karşı duyarlılığımızı sürdürecek ve görsel-işitsel medyada hukukun ve etik değerlerin korunması için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.