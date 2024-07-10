EURO 2024’te Türkiye- Portekiz maçı sonrası bir kare çok tartışılmıştı. Ronaldo maç sonrası kendisine doğru hamle yapan Arda Güler’i farketmemiş, ikili arasından devamında bir diyalog gerçekleşmemişti. Sosyal medyada Ronaldo’nun Arda Güler’i farkettiği ancak görmezden geldiği de iddia edilmişti.

Arda Güler olayın perde arkasını anlattı:

“Portekiz ile maçımız bittiğinde Ronaldo’nun formasını istemek istedim ama böyle taleplere alışık olmadığım için biraz utandım. Ancak João Félix'i uzun zamandır tanıyorum, bu yüzden gidip Ronaldo'nun formasını istemesini istedim.”

”10 dakika sonra Félix, Cristiano ile soyunma odamıza geldi ve herkes Cristiano'nun kendi gelmesine şaşırdı. Esselamu Aleyküm dedi ve formasını verdi. İlk başta fark etmedim ama anladım ki Cristiano herkesi mutlu etmeyi seviyor, tanımasa da.”

“Bu anın sonsuza kadar hafızamda kalacağına inanıyorum. Tarihteki en iyi oyuncu size gelip formasını verdiğinde, bu inanılmaz.”