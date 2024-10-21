Forbes, bu yılın başlarında yaptığı röportajda önemli değerlendirmelerde bulundurduğu iş adamı Ömer Süsli ile geçtiğimiz aylarda yine ilginç bir röportaj gerçekleştirdiği Garanti BBVA CEO’su Mustafa Tiftikçioğlu’nu ödüle layık gördü.

Adı geçen röportajlarda Forbes, bu yılın hem dünyada hem de Romanya’da seçim yılı oluşuna dikkat çeken iş adamı Ömer Süsli’yi Romanya’da en iyimser iş adamı olarak nitelendirirken, Mustafa Tiftikçioğlu da Garanti BBVA’da bu yıl başarı ile gerçekleştirdikleri yeni yatırım ve dönüşümü anlatırken, “Adeta araba giderken motoru değiştirmek gibi bir iş yaptık” sözleri ile dikkatleri çekmişti.

Forbes’in, “Zorluklara rağmen sebat eden ve dirençli olan girişimci ruhu ödüllendiriyoruz” sloganı ile gerçekleştirdiği ve sponsorları arasında THY’nın da yer aldığı Gala’da, Romanya genelinde toplam 18 kişiye ödül verildi.