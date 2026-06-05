Bakanlık Sözcüsü Ayhan Hacızade, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Azerbaycan'ın hiçbir ülkeye karşı kendi topraklarının kullanılmasına izin vermediğini vurguladı.

ABD merkezli CNN International'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in İran ile yaşanan çatışma sürecinde Azerbaycan'ın güney bölgelerinde gizli askeri ve istihbarat unsurları konuşlandırdığı öne sürüldü. Haberde, İran sınırına yakın noktalarda faaliyet yürütüldüğü, istihbarat toplama ve insansız hava aracı operasyonlarının gerçekleştirildiği iddia edildi.

CNN'in haberinde ayrıca, Azerbaycan'daki söz konusu noktaların İsrail'in Orta Doğu ve çevresindeki gizli operasyon ağı içinde yer aldığı ve bu yapıların savaş döneminde İran'ın kuzeyine yönelik gözetleme faaliyetlerinde kullanıldığı ileri sürüldü.

İddialara ilişkin açıklama yapan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, haberin tamamen asılsız olduğunu belirterek, benzer iddiaların daha önce de gündeme geldiğini ve resmi makamlar tarafından defalarca yalanlandığını söyledi.

Hacızade, CNN'e de daha önce resmi yanıt verildiğini hatırlatarak, “Hiçbir somut kanıt ortaya konulmadan, yalnızca anonim kaynaklara dayanan ve Azerbaycan’ın resmi görüşünü dikkate almayan bu tür yayınlar gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın dış politikasının bölgesel barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerine dayandığını vurgulayan Hacızade, ülke topraklarının herhangi bir üçüncü devlete karşı düşmanca amaçlarla kullanılmasına izin verilmediğini ve verilmeyeceğini kaydetti.

Bakanlık, haberde yer alan iddiaların dezenformasyon niteliği taşıdığını savunurken, CNN’den söz konusu yayınla ilgili düzeltme yapılmasını beklediklerini açıkladı.