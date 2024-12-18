Türkiye’de binek otomobil satışlarının lideri Renault; Avrupa’da da pick-up modeller hariç hafif ticari araçlarda birinci sırada yer alıyor. Renault, tüm bu atılımların yanı sıra; şirket içindeki yeni ticari araç yapılanması sayesinde, Avrupa’daki hafif ticari araçlardaki başarısını Türkiye’de de yakalayarak pazardaki konumunu hak ettiği yere taşımak için önemli bir adım atıyor. Renault, bu atılım doğrultusunda Kangoo, Master ve Trafic modellerinden oluşan yenilenmiş hafif ticari ürün gamını tüm kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Renault olarak yıllardır binek otomobillerde Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk iki markasından biriyiz. Şimdiyse yeni ticari ürün gamımızla birlikte hafif ticari araçlarda da varlığımızı perçinleyecek ve markamızın başarısını katlayacağız. Yenilenen hafif ticari ailemiz gerçekten çok güçlü. Kangoo, Master ve Trafic ile hedef kitlemize yalnızca yeni ticari modeller değil, aynı zamanda hafif ticari araç alanında yepyeni bir bakış açısı kazandırıyoruz” dedi.

Renault’dan Modern Pazar Konseptli Hafif Ticari Araç Lansmanı

Renault, yenilenen hafif ticari ailesini yine oldukça farklı bir lansman aracılığıyla Türkiye’ye tanıttı. 18 Aralık Çarşamba günü Bomonti Organik Pazarında gerçekleştirilen lansmanda, Renault’nun yeni Kangoo, Master ve Trafic modellerinden oluşan hafif ticari ailesi kendi dünyalarını yansıtan içeriklerle basına tanıtıldı. Hafif ticari ürün gamının hedef kitlesine yönelik olarak; kendi alanlarında yer edinmiş modeller, yaşayan bir pazar alanını yansıtan çiçekçi, pastane, manav, kargo aracı ve inşaat malzemeleri taşıyan bir ticari araç gibi farklı konseptlerde üst yapısı uyarlanmış şekilde basının beğenisine sunuldu. Böylece Renault’nun hafif ticari ürün gamının her bir modelinin geniş kullanımlı ferah yükleme alanı, konforlu iç dizaynı ve sağlam dış gövdesi doğrudan meslek grupları üzerinden uygulamalı olarak gösterilmiş oldu.

2025 Yılının Ticari Aracı Yeni Renault Master

2025 yılında Kangoo ailesiyle minivan segmentinde ürün gamını tamamen yenileyen Renault, şimdi de yeni Master’ı Türkiye pazarına sunarak hafif ticari araçlardaki atılımını sürdürüyor.

1980’den beri 40 yılı aşkın maziye ve bugüne kadarki 3 jenerasyonuyla Avrupa’da uzun soluklu bir liderliğe sahip olan Renault Master, dünya genelinde 3 milyonu aşan satış rakamlarına sahip.

Renault Master, başarısını daha da ileri taşımak için bu yıl 4. jenerasyonuyla Türkiye’ye giriş yapıyor.

Sınıfının en geniş sürgülü yan kapısıyla kolay yükleme imkânı sağlayan Renault Master, bir önceki jenerasyonuna göre 1,3 l/100 km’ye kadar daha düşük yakıt tüketimiyle çok daha ekonomik bir kullanım sağlıyor. Yenilenen direksiyon sistemi çok daha yüksek bir manevra kabiliyeti sunarken, 20 adet gelişmiş sürüş destek sistemi ise daha güvenli bir sürüş olanağı sunuyor. 10.1” OpenR Link multimedya sistemi ise entegre Google hizmetleriyle 50’den fazla Google uygulamasına erişim sağlayabiliyor. Bu anlamda Renault Master, bağlantılı hizmetlere sahip bir ticari model olarak segmentinde öncü bir konum kazanıyor.

Renault Master “aerovan” olarak rüzgar tünellerinde tasarlanan benzersiz tasarımıyla ticari araçlar dünyasında yeni bir çağ başlatarak benzersiz bir verimlilik sunuyor. IVOTY jürisi tarafından 2025 yılının ticari modeli seçilen yeni Master, Türkiye pazarında kullanıcılara benzersiz bir alternatif sunacak.

23 Aralık’tan itibaren satışa sunulacak yeni Master, panelvan gövde tipinde 1.495.000 TL’den, kamyonet gövde tipinde ise 1.420.000 TL’den başlayan fiyatı ve lansmana özel 300 bin 12 ay %0 faizli kredi seçeneği veya 100.000 TL nakit alım indirimiyle kullanıcıları ile buluşacak.

Renault Ticari Ürün Gamının Popülerleri: Kangoo Multix ve Kangoo Van

1997 yılında pazara sunulduğu ilk günden bu yana geniş ve modüler tasarımıyla müşterilerinin gönlünü kazanmayı başararak gerçek bir simge haline gelen Renault Kangoo; Kangoo Multix, Kangoo Van ve Kangoo E-tech versiyonlarıyla modüler bir araca ihtiyaç duyan aileler ve işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Easy-Life çekmece tipi torpido da dâhil olmak üzere 49 litrenin üzerinde kolay erişilebilir saklama alanı, 775 litreden 3.000 litreye kadar genişleyebilen sınıfının en hacimlilerinden geniş bagaj alanı, ek alan gereksinimlerine pratik bir çözüm sunan ve alet gerektirmeden kullanılabilen yenilikçi tavan barları, 14 adet yeni sürüş destek sistemi, güçlü ve atletik dış görünümüne ek olarak konforlu iç alanıyla Kangoo Multix; bir ticari araçtan beklenen her türlü beklentiyi fazlasıyla karşılıyor. Otomatik ve manuel vites seçenekleri ve 130 beygirlik güçlü 1.3 TCe motoruyla tüm ihtiyaçlar için ulaşılabilir ve benzersiz bir çözüm olarak piyasada yer alıyor. Kangoo Van ise 3,3 metreküpten 4,9 metreküpe kadar taşıma hacmi sunarken 1.5 Blue dCi motoruyla benzersiz yakıt ekonomisi ve performans vadediyor.

Renault Trafic Yeni Logosu ve Ekipmanlarıyla Daha İddialı

Renult Trafic, yeni Renault marka kimliğiyle birlikte gelen ekipman ve güvenlik donanımları ile öne çıkıyor. Uzun yıllardır hafif ticari araçlar arasında kendini kanıtlamış olan Renault Trafic; Trafic Panelvan versiyonuyla segmentinde 6,7 metreküpe kadar taşıma hacmi sunan sınıfının lider araçlarından biri olarak yer alıyor. 2.0 Blue dCi motoruyla yüksek performans sunan model, her kilometrede tasarruf sağlıyor. Trafic Combi ise 5+1 oturma düzeni, otomatik ve manuel vites seçenekleriyle bir ticari aracın hacmini ve taşıma kapasitesini bir binek aracın yolcu taşıma imkanı ile birleştiriyor. Yine Trafic Combi, 8+1 koltuk düzeni ile otomatik vites olarak tercih edilebiliyor. Full LED farları, geniş iç hacmi ve sağlamlığıyla Trafic yüksek manevra ve yük taşımaya aynı anda ihtiyaç duyan herkes için verimli bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.