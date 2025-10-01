Görev değişiminin ardından Bruno Blin, Renault Trucks’ın da bünyesinde bulunduğu Volvo Group’ta Kıdemli Danışman olarak çeşitli stratejik projelere katkı sağlamaya devam edecek. Renault Trucks Uluslararası Kıdemli Başkan Yardımcısı Antoine Duclaux ise Renault Trucks CEO’su olarak Blin’in yerini alacak.

Antoine Duclaux, operasyonel ve stratejik rollerde edindiği geniş uluslararası deneyimiyle sektörün önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Sektörün karşılaştığı zorluklara dair derin bilgi birikimiyle Antoine Duclaux, büyük ölçekli operasyonel mükemmeliyet projelerini başarıyla hayata geçirmiş güçlü bir kariyer geçmişine sahip.

Duclaux, Volvo Group’a Mayıs 2020’de İsveç’te katılarak AB Volvo Yönetim Kurulu’na bağlı İç Denetim ve Risk Yönetimi Başkanı pozisyonunu üstlendi. Daha önce Holcim Grubu’nda Latin Amerika, Orta Doğu ve Orta Avrupa’da CEO pozisyonları dahil olmak üzere birçok üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Temmuz 2024’ten bu yana Renault Trucks International’dan sorumlu olan Duclaux, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki iş geliştirme faaliyetleri ile şirketin Acil Müdahale ve Savunma Teknolojileri Birimlerini yönetiyor.

Yeni görev değişikliği ile ilgili açıklamada bulunan Bruno Blin, şunları söyledi; “Renault Trucks şirketine liderlik etmek benim için gerçek bir onur oldu ve ekibimizle birlikte kat ettiğimiz yoldan son derece gurur duyuyorum. Pazar konumumuzu güçlendirdik, müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha derinlemesine anladık ve elektromobilitede öncü bir konuma yerleştik. Bu ortak başarılar, şirketin geleceğine olan güvenimi daha da artırıyor. Renault Trucks’ı önümüzdeki dönemde yine güçlü dönüşümlerin kat edildiği yolculuğuna devam ettirecek doğru liderin Antoine Duclaux olduğuna gönülden inanıyorum.”

Renault Trucks’ın yeni CEO’su Antoine Duclaux ise; “Bu görevi üstlenmekten gurur ve heyecan duyuyorum. Volvo Group’a katıldığım dönemden bugüne kadar edindiğim deneyimler ve uluslararası pazarlardaki son çalışmalarım, Renault Trucks’ı uzun vadeli kârlı büyümeye taşıyacak güçlü içgörüler kazandırdı. Harika ekiplerimizle birlikte ve Grup değerlerimiz doğrultusunda bu yolu sürdüreceğiz. Endüstrinin karbonsuzlaşma dönüşümüne öncülük etme sorumluluğumuzu da aynı şekilde yürütmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.