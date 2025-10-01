Bitcoin, kapanış haberinin ardından 113 bin 800 dolara kadar geriledi, ancak kısa süre sonra sınırlı bir toparlanma yaşayarak 114 bin 574 dolardan işlem görmeye başladı. Günlük kayıp oranı ise yüzde 0,08 ile sınırlı kaldı.

ABN AMRO ekonomisti Rogier Quaedvlieg, hükümet kapanışlarının genellikle kısa sürdüğünü ve siyasi baskılar nedeniyle birkaç gün içinde çözülme eğiliminde olduğunu belirtti. Quaedvlieg, Federal Rezerv araştırmalarına atıfta bulunarak, kapanışların haftalık bazda ekonomik büyümeyi yüzde 0,2 düşürdüğünü, ancak hükümet yeniden açıldığında kayıpların hızla telafi edildiğini aktardı.

Ekonomist, olası risklere dikkat çekerek, “Trump yönetimi bu dönemi devlet çalışanlarını işten çıkarmak için kullanırsa, işsizlik oranında ciddi artışlar görülebilir” uyarısında bulundu. Piyasalar, hükümetin yeniden açılma süresini ve istihdam üzerindeki etkilerini yakından izlemeye devam ediyor.