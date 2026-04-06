Kurumdan yapılan açıklamaya göre, şirketlerin fiyatları birlikte belirlediği, artırdığı ya da sabit tuttuğu yönündeki iddialar üzerine yürütülen ön araştırmada elde edilen bulgular ciddi bulundu. Bunun üzerine Rekabet Kurulu, 16 Mart 2026 tarihli toplantısında resmi soruşturma açılmasına karar verdi.

Fiyat ve pazar paylaşımı iddiaları inceleniyor

Soruşturma kapsamında, sağlık sigortası pazarında faaliyet gösteren şirketlerin;

Primleri ortaklaşa belirleme,

Müşteri, bölge veya ürün paylaşımı yapma,

Fiyat, maliyet ve risk verileri gibi hassas bilgileri paylaşma,

gibi rekabeti ihlal edebilecek uygulamalarda bulunup bulunmadığı araştırılacak.

Ayrıca sigorta şirketleri ile sağlık hizmeti sunan kuruluşlar arasında rekabeti dışlayıcı nitelikte sözleşmeler yapılıp yapılmadığı da inceleme konusu olacak.

Çok sayıda şirket listede Soruşturma açılan şirketler arasında Allianz Sigorta, AXA Sigorta, Zurich Sigorta, Mapfre Sigorta ve Anadolu Sigorta gibi sektörün önde gelen oyuncuları yer alıyor. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti tarafında Acıbadem Sağlık Hizmetleri, Memorial Sağlık Grubu gibi kurumlar ile çeşitli teknoloji ve destek hizmeti sağlayıcı şirketler de soruşturma kapsamına dahil edildi.

Nihai karar süreci devam edecek

Rekabet Kurumu’nun başlattığı bu soruşturma, şirketlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğini belirlemeyi amaçlıyor. Sürecin sonunda ihlal tespit edilmesi halinde ilgili şirketlere idari para cezası uygulanabilecek.

Soruşturmanın, sağlık sigortası sektöründe fiyat oluşumu ve rekabet koşullarına ilişkin önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.