Erol Ayyıldız imzasıyla yayımlanan resmi yazıya göre, belediye başkanvekili seçilene kadar tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Hulusi Doğan görevlendirildi.

Valilik açıklamasında, söz konusu kararın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi kapsamında alındığı belirtildi. Geçici görevlendirmenin, belediye hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Kararın ilgili kurumlara iletildiği ifade edilirken, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin önümüzdeki süreçte başkanvekili seçimi için toplanması bekleniyor.