Uygulama, 200 metrekare ve altındaki geleneksel satış noktalarını kapsayacak. Buna göre Haribo stantlarının tüketicinin görebileceği bölümünde, dikey ve tek blok halinde rakip ürünler için özel bir alan oluşturulacak. Böylece kendi standı bulunmayan rakip yumuşak şeker markalarının da raf görünürlüğü artırılacak.

Ayrılan bölümde tüketicilerin görebileceği şekilde "Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır" ibaresi yer alacak. Söz konusu alan yalnızca satış noktasında kendine ait yumuşak şeker standı bulunmayan rakip firmaların ürünleri için kullanılabilecek.

Rekabet Kurumu, Haribo'ya alınan tedbir kararını bir ay içinde uygulaması ve bunu belgeleyerek Kuruma bildirmesi yükümlülüğü getirdi. Belirlenen süre içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde şirkete idari para cezası uygulanabilecek.

Öte yandan Kurum, alınan düzenlemenin geçici tedbir niteliğinde olduğunu, Haribo hakkında yürütülen rekabet soruşturmasının ise devam ettiğini bildirdi. Nihai kararın soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından verileceği belirtildi.