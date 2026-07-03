Yeni organizasyon kapsamında Miray Demirel, mevcut sorumluluklarına ek olarak Pazarlama İletişimi fonksiyonunu da üstlenirken; Selen Uludoğan Kurumsal İletişim Birim Müdürü olarak atandı.

Mercedes-Benz Türk, iletişim faaliyetlerini daha entegre, koordineli ve etkin bir yapıda yönetmek amacıyla 1 Ocak 2026 itibarıyla Kurumsal İletişim ve Pazarlama İletişimi fonksiyonlarını aynı çatı altında buluşturdu. Yeni yapılanmayla birlikte şirketin kurumsal itibar, marka iletişimi, iç iletişim, medya ilişkileri ve pazarlama iletişimi süreçlerinin daha bütünsel bir bakış açısıyla yürütülmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, Mercedes-Benz Türk İletişim Müdürü Miray Demirel’in sorumluluk alanı genişletildi. Demirel, mevcut görevlerine ek olarak Pazarlama İletişimi fonksiyonunu da üstlenerek Mercedes-Benz Türk İletişim Müdürü unvanı ile şirketin iletişim faaliyetlerinin bütünsel yönetimine liderlik edecek.

Bu organizasyon yapısı doğrultusunda Selen Uludoğan, Kurumsal İletişim Birim Müdürü görevine atandı. Mercedes-Benz Türk bünyesindeki kariyerine 2011 yılında PEP stajyeri olarak başlayan Uludoğan, şirket içinde farklı fonksiyonlarda edindiği deneyimini yeni görevine taşıyacak.

Kariyeri boyunca Teklif ve Sipariş Yönetimi, Pazarlama İletişimi ve Otobüs Filo Satış alanlarında çeşitli görevler üstlenen Uludoğan, son olarak Pazarlama İletişimi Müdür Yardımcılığının ardından Otobüs Filo Satış ekibinde görevine devam etti. Mayıs 2026 itibarıyla yeni görevine resmen başlayan Uludoğan, Mercedes-Benz Türk’ün kurumsal iletişim çalışmalarının yönetiminde sorumluluk üstlenecek.

İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Uludoğan, yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Executive MBA programında tamamladı.