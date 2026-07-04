Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan "Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı (2026-2029)"na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda finansal sistemin yeşil dönüşümüne yönelik yol haritası resmen ilan edildi.

Genelgede, Türkiye'nin ulusal kalkınma öncelikleri ile küresel iklim hedefleri arasında uyumu güçlendirmeye yönelik politikalarını sürdürdüğü belirtilirken, finans sektörünün de bu dönüşümün temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, yeşil finansman araçlarının geliştirilmesi, iklim kaynaklı risklerin finansal karar alma süreçlerine entegre edilmesi ve sermaye akışının çevre dostu yatırımlara yönlendirilmesi hedefleniyor.

Metinde, finansal sistemin yeşil dönüşümünün düşük karbonlu üretim modeline geçişi destekleyeceği, sürdürülebilir yatırımları artıracağı ve Türkiye'nin uluslararası iklim finansmanından daha etkin yararlanmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. Ayrıca bu dönüşümün, küresel değer zincirlerinde Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak önemli bir adım olduğuna dikkat çekildi.

Genelgede, İklim Kanunu, Orta Vadeli Program, On İkinci Kalkınma Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Stratejik Planı, İklim Şûrası Sonuç Bildirgesi ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın, yeşil finans alanında ulusal stratejinin oluşturulmasına temel teşkil ettiği belirtildi.

2026-2029 dönemini kapsayan Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı'nın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanacağı bildirilirken, planın uygulanmasında görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi istendi. Ayrıca uygulama sürecinde ihtiyaç duyulacak destek ve koordinasyonun tüm ilgili kurumlar tarafından sağlanacağı kaydedildi.