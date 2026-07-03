Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından BBVA Grubu, bölgedeki insani yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla 5 milyon euro bağış yapacağını açıkladı. Bağış; Kızılhaç, UNICEF, UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) ve çeşitli yerel kuruluşlar aracılığıyla en acil ihtiyaçların karşılanması ve yeniden inşa çalışmalarının desteklenmesi için kullanılacak.

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Venezuela'dan gelen haberler bizi derinden üzüyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Bağışımız ve dayanışma kampanyalarımızın yanı sıra, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin günlük yaşamlarına en kısa sürede dönebilmeleri için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz." dedi.

BBVA Grubu ayrıca faaliyet gösterdiği ülkelerde çalışanları ve müşterilerinin gönüllü katkılarıyla insani yardım çalışmalarını büyütmek amacıyla küresel bir dayanışma kampanyası başlattı.

Garanti BBVA da bu küresel dayanışmaya Türkiye'den destek vererek, çalışanlarının gönüllü katılımıyla bir bağış kampanyası başlattı.

Bu kapsamda çalışanlar, UNICEF Türkiye Milli Komitesi resmi bağış hesapları üzerinden Venezuela’daki depremden etkilenen bölgelerde yürütülen insani yardım çalışmalarına destek olabilecek. Toplanan bağışlar, depremden etkilenen kişilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve sahadaki yardım çalışmalarının desteklenmesi amacıyla UNICEF Türkiye Milli Komitesi aracılığıyla ilgili bölgelere aktarılacak.

BBVA Grubu'nun Venezuela'da yürüttüğü destek çalışmaları

BBVA Grubu, Venezuela'daki depremlerin ardından kapsamlı bir insani yardım programını devreye aldı.

Bu kapsamda;