Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da İstanbul Beykoz'da hayatını kaybetmesine ilişkin dosyada yaklaşık 10 yıl sonra yeni bir aşamaya geçildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Denizolgun'un otopsisine ait görüntüler yeniden incelendi. 25 Ağustos 2026 tarihli Adli Tıp uzmanı bilirkişi raporunda ölümün "şüpheli" olarak değerlendirilmesi üzerine soruşturmanın genişletildiği bildirildi.

BASIN AÇIKLAMASI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 07/09/2016 tarihindeki vefatına ilişkin iddialar üzerine başlatılan tahkikatta;



Müteveffanın otopsisine ilişkin video kaydı üzerinden alınan 25/08/2026… — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı (@BakirkoyCBS) August 26, 2026

Alihan Kuriş hakkında soruşturma

Başsavcılığın açıklamasına göre Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında ilk etapta "adam öldürme" suçu kapsamında soruşturma yürütülüyor.

Ancak soruşturma aşamasındaki bu işlem, Kuriş'in Denizolgun'un ölümünden sorumlu olduğunun kesinleştiği anlamına gelmiyor. Ölümün nasıl gerçekleştiği ve herhangi bir kişinin cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığı, yürütülen soruşturma kapsamında toplanacak delillerle ortaya konulacak.

2016 tarihli rapor da yeniden inceleniyor

Denizolgun'un ölümünden sonra hazırlanan 17 Ekim 2016 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda ölüm nedeni "beyin kanamasına bağlı doğal ölüm" olarak değerlendirilmişti.

Yeni soruşturma kapsamında bu rapor da yeniden incelemeye alındı. Raporda imzası bulunan doktorlar hakkında da soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Başsavcılık ayrıca, otopsi görüntülerinin bulunmadığını bildirdiği belirtilen ancak daha sonra kayıtların mevcut olduğunu belirterek gönderdiği ifade edilen Adli Tıp Kurumu yöneticisi hakkında da "resmi belgede sahtecilik" kapsamında soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Mezarı açılmıştı

Denizolgun'un ölümüne ilişkin iddiaların ardından soruşturmada daha önce de önemli bir adım atılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine fethi kabir kararı alınmış, 19 Ağustos'ta Denizolgun'un mezarı açılmıştı. Cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu uzmanları ve olay yeri inceleme ekiplerinin katıldığı işlemde mezardan alınan örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında fethi kabir işleminin yanı sıra Adli Tıp Kurumu ile yapılan yazışmaların, olayın ilk aşamasında görev alan Riva Polis Merkezi kayıtlarının, HTS kayıtlarının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışmaların ve Sulh Hukuk Mahkemesindeki tereke dosyasına ilişkin belgelerin de değerlendirileceğini bildirdi.

Soruşturmanın, alınacak yeni ifadeler ve toplanacak diğer deliller doğrultusunda genişletilerek sürdürüleceği belirtildi.

Arif Ahmet Denizolgun kimdir?

11 Mayıs 1956 doğumlu Arif Ahmet Denizolgun, mimarlık eğitiminin ardından siyasete Refah Partisi'nde başladı. 1995 genel seçimlerinde Antalya milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine giren Denizolgun, daha sonra Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulundu.

Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki ölümü, aradan geçen yılların ardından yürütülen yeni soruşturmayla yeniden kamuoyunun gündemine geldi.