İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şahan Gökbakar’ın tanık sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı.

Gökbakar, ifadesinde 6 Şubat depremleri öncesinde ve sonrasında Ahbap Derneği ile herhangi bir bağlantısının olmadığını belirtti. Afet dönemlerinde yaptığı yardımları kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiğini ve toplanan yardımların resmi kurumlara teslim edildiğini ifade etti.

“Ahbap ile hiçbir dönem ilişkim olmadı”

Haluk Levent ve Ahbap Derneği’ni depremden önce medya aracılığıyla tanıdığını belirten Gökbakar, dernek üzerinden herhangi bir maddi yardım yapmadığını söyledi.

Gökbakar, “Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkim olmadı, bu dernek eliyle hiçbir dönem maddi olarak yardım yapmadım” şeklinde ifade verdi.

Yardımları AFAD üzerinden gerçekleştirdiğini söyledi

Gökbakar, 2021 yılında Kastamonu’da yaşanan sel felaketi ile Muğla’daki orman yangınları sırasında da yardım faaliyetlerinde bulunduğunu aktardı.

Kendi sosyal medya hesapları üzerinden yardım çağrıları yaptığını belirten Gökbakar, bu çalışmalar kapsamında toplanan yardımların devlet kurumlarına, özellikle AFAD’a teslim edildiğini ifade etti.

Gökbakar, afet dönemlerinde yardım faaliyetlerinin resmi kanallar üzerinden yürütülmesini doğru bulduğunu ve özel kuruluş, dernek ya da vakıflarla bu kapsamda bir ilişkisinin bulunmadığını dile getirdi.

“Ahbap ve Haluk Levent’i destekleyen bir söylemim olmadı”

6 Şubat depremlerinin ardından da kendi imkanlarıyla deprem bölgesine destek olmaya çalıştığını belirten Gökbakar, bu süreçte Ahbap Derneği veya Haluk Levent lehine destekleyici bir açıklama yapmadığını söyledi.

Gökbakar ayrıca, deprem döneminde Kızılay’dan çadır alımıyla ilgili tartışmalar sırasında Haluk Levent ile sosyal medya üzerinden karşılıklı tartışma yaşadığını aktardı.

“Daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini söyledim”

Gökbakar, deprem döneminde çevresindeki kişilere de yardımların resmi kurumlar aracılığıyla yapılması gerektiğini söylediğini belirtti.

İfadesinde, “Bu tür olaylarda yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle resmi kurumlar eliyle yapılmasını desteklemiş ve doğru bulmuşumdur” diyen Gökbakar, bu nedenle Ahbap Derneği ile böyle bir yardım faaliyeti içerisinde bulunmasının mümkün olmadığını savundu.

Gökbakar, Haluk Levent’in geçmişine ilişkin daha dikkatli olunması gerektiğini düşündüğünü ve bu yaklaşımı nedeniyle Ahbap ile Haluk Levent’i destekleyen bazı kişiler tarafından eleştirildiğini de ifade etti.

Tanık sıfatıyla verdiği ifadenin sonunda Gökbakar, soruşturma kapsamında bildiklerinin aktardıklarıyla sınırlı olduğunu belirtti.