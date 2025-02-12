Kadın Girişimciliği ve Sürdürülebilir Tarımda Global Başarı

Reis Gıda’nın ikinci kuşak temsilcisi olan Işılay Reis Yorgun, kadın girişimciliği ve sürdürülebilir tarım alanındaki öncü çalışmalarıyla dikkat çekiyor. TOBB Kadın Çalışmaları Kurulu Üyeliği, TOBB İstanbul Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli görevlerde bulunan Yorgun, kadın çiftçilerin güçlendirilmesi ve çevresel farkındalığı artıran projelere imza atmaktadır. Özellikle "Reis Bakliyat Köyleri" gibi sosyal sorumluluk projeleriyle kadın istihdamını artırmakta ve yenilikçi dijital tarım uygulamalarıyla Türk tarım ürünlerini global pazara taşımaktadır.

IWEC Ödülü, Türk Kadın Girişimcilerinin Global Başarısının Temsilcisi

Işılay Reis Yorgun, Barselona’daki ödül töreninde duygularını şu şekilde dile getirdi: "Bu ödül, sadece benim değil, birlikte çalıştığım kadın girişimciler, çiftçiler ve tüm Reis Gıda ailesinin başarısıdır. Sürdürülebilir tarım, kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi ve toplumsal sorumluluk anlayışımız, bizi bu noktaya taşıdı. IWEC ailesine katılmaktan büyük onur duyuyorum ve bu ödül, daha büyük hedefler için motivasyon kaynağımız olacak."

Reis Gıda’nın Global Başarısı ve Sürdürülebilir Tarım

Reis Gıda, 26 ülkeye ihracat yapan ve yenilikçi tarım uygulamalarıyla sektöründe lider konumda bulunan bir firma olarak, küresel düzeyde büyük saygınlık kazanmıştır. Şirket, kadın girişimciliği ve sürdürülebilir tarım alanındaki başarılı projeleriyle dikkat çekerken, bu ödül Türk kadın girişimcilerinin uluslararası iş dünyasındaki yükselişini de simgeliyor.

Dünya Bakliyat Günü'nde İkili Bir Başarı

10 Şubat Dünya Bakliyat Günü, Reis Gıda'nın kadın girişimciliği ve sürdürülebilir tarım alanındaki çalışmalarının uluslararası düzeyde takdir edildiği özel bir gün oldu. Şirket, "Bakliyat Köyleri" gibi projeleriyle tarımsal üretimde sürdürülebilirliği desteklerken, kadın istihdamına katkı sağladı ve IWEC 2025 Ödülü’ne layık görüldü.

Türkiye, binlerce yıllık tarım geçmişi ve bereketli topraklarıyla dünya bakliyat üretiminde önemli bir yere sahiptir. Reis Gıda, bu gücü daha da ileri taşıyarak, sürdürülebilir tarım ve kadın girişimciliğini destekleme faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu prestijli ödül, yalnızca Reis Gıda’nın başarısını değil, aynı zamanda Türk tarım sektörünün ve kadın girişimciliğinin uluslararası alandaki yükselişini de simgeliyor.