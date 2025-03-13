15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası'nda Reis Gıda, tüketicilerin bilinçlenmesini destekleyerek, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Tüketici odaklı yaklaşımıyla sektöre yön vermeye devam eden Reis Gıda, bilinçli tüketimin sadece bireysel sağlığı değil, aynı zamanda sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerini de şekillendirdiğini vurgulamaktadır.

Güvenli Gıdaya Erişim

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2022 yılında yayınlanan verilere göre, dünya genelinde 2,8 milyar insan sağlıklı gıdaya erişim konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Bu gerçek, gıda güvenliğinin yalnızca bir kalite standardı olmanın ötesinde, tüm toplumlar için bir zorunluluk olduğunu göstermektedir. Güvenilir gıdaya erişim, ancak bilinçli tercihler ve etik üretim süreçleriyle mümkün hale gelebilir.

Sağlıklı gıda tüketiminin önemine vurgu yapan Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, "Tüketicinin korunması, sadece ürün kalitesini güvence altına almakla bitmez. Aynı zamanda şeffaf bilgi paylaşımı, sürdürülebilir üretim süreçleri ve etik ticaret anlayışıyla desteklenmelidir. Reis Gıda olarak, ürünlerimizin üretiminden ambalajlanmasına kadar her aşamada kalite ve güvenilirliği önceliklendiriyoruz. Tarladan sofraya giden her aşamada gıda güvenliği önceliğimizdir ve tüketicilerimizin bilinçli ve sağlıklı seçimler yapmasına katkı sağlıyoruz."

Tüketici Talepleri Güvenli Gıdayı Şekillendiriyor

Günümüzde tüketiciler, tükettikleri gıdaların kaynağı, içeriği ve üretim süreci konusunda daha fazla bilgi talep etmektedir. Doğal, katkısız, izlenebilir ve sürdürülebilir üretim yöntemleri giderek bir tercihten ziyade zorunluluk haline gelmektedir.

Ayrıca, tüketiciler üretimde hijyen standartlarının korunmasına ve şeffaf bilgilendirmeye her zamankinden daha fazla önem veriyor. Gıda güvenliği, yalnızca üreticilerin sorumluluğunda değil, aynı zamanda tüketicilerin de en temel haklarından biridir.

Sorumluluk Bilinciyle Üretilen Gıdalar Geleceği Koruyor

Reis Gıda, sadece güvenilir gıda sunmakla kalmayıp, bilinçli tüketimi teşvik eden projeleriyle topluma değer katmaktadır. Yıllardır sürdürdüğü "İsraf Etmeyelim, Yaşama Eşit Diyelim" projesi ve ambalajlarında yer verdiği "Çocuklarımıza tabağında yemek bırakmamayı öğretelim" mesajıyla gıda israfının önlenmesine dikkat çekmekte ve kaynakların daha verimli kullanılmasını desteklemektedir.

Gıda üretiminden tüketimine kadar her aşamada sorumluluk bilinciyle hareket eden Reis Gıda, sürdürülebilir tarımı destekleyen uygulamalarıyla da geleceğe yatırım yapmaktadır. Tarladan sofraya uzanan bu yolculukta, hem üreticiyi hem de tüketiciyi bilinçlendirmeye önem vererek, israfı önlemenin yanı sıra sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi de teşvik etmektedir. Gıdanın adil paylaşımı ve kaynakların verimli kullanımı konusunda kararlılıkla çalışmaya devam eden Reis Gıda, sağlıklı nesiller ve yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilirlik anlayışını her zaman ön planda tutmaktadır.