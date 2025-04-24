“Finansmana erişim en büyük sorun”

Ekonomik büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir zemine oturması için finansman mekanizmasının daha erişilebilir hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “İş dünyasının en çok dile getirdiği mesele, finansmana erişimde yaşanan güçlükler. Bu konuda çözümler üretilmeli; reel sektörün ihtiyaç duyduğu kredi olanaklarına daha kolay ulaşabilmesi sağlanmalı. Ayrıca, yüksek finansman maliyetleri iş yapmayı zorlaştırıyor, bu yük mutlaka hafifletilmeli” dedi.

“Zirai don felaketi tarımı vurdu”

Türkiye’nin son dönemde yaşadığı en büyük zirai don felaketinin birçok bölgede tarımsal üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çeken TOBB Başkanı, “Bazı ürünlerde ciddi kayıplar söz konusu. Sahada hasar tespitinde yaşanan gecikmeler ise üreticiyi mağdur ediyor. Doğru tespitler yapılmalı, zarar gören çiftçilere hızlı ve yeterli ödeme sağlanmalı. Tarım üretiminin devamlılığı için çiftçimizin yanında olmalıyız” açıklamasında bulundu.

“Emek yoğun sektörler destek bekliyor”

Tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere emek yoğun sektörlerin artan maliyetler karşısında zorlandığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu sektörler ihracat pazarlarında rekabet gücünü yitiriyor. Türkiye’nin üretim gücünü koruması için bu alanlarda faaliyet gösteren firmalara ek destek mekanizmaları acilen hayata geçirilmeli” dedi.

“Deprem gerçeğini unutmamalıyız”

Açıklamasında doğal afet riskine de değinen Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin her köşesinin depreme karşı hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini belirterek, “Deprem felaketlerinden ders çıkarmalıyız. Şehirlerimizi daha güvenli, yapı stoğumuzu daha dirençli hale getirmek zorundayız. Aynı acıları tekrar yaşamamak için adım atma zamanı şimdi” ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu’nun açıklamaları, reel sektörden tarıma, afet yönetiminden ihracata kadar birçok başlıkta iş dünyasının yaşadığı sorunlara ayna tutarken, çözüm önerileriyle dikkat çekti.