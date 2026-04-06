Yılmaz’ın atanması, parti içinde yeni bir yapılanma ve kadro değişiminin sinyali olarak değerlendiriliyor. Özellikle İstanbul gibi siyasi açıdan kritik bir şehirde bu değişim, MHP’nin yerel stratejisinde önemli bir revizyon anlamına geliyor.

Bahçeli ile yakın temas dikkat çekti

Atamadan kısa süre önce Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Volkan Yılmaz’ın bu ziyareti kulislerde dikkat çekmişti. Yılmaz’ın Bahçeli’ye sembolik bir hediye takdim ettiği görüşme, yeni görevlendirme öncesi bir işaret olarak yorumlandı.

Teşkilatta köklü değişim

Alınan kararla sadece il yönetimi değil, İstanbul’daki 39 ilçe teşkilatının da görevine son verildi. Bu adım, MHP’nin İstanbul’da daha merkezi ve yeniden yapılandırılmış bir organizasyon kurmayı hedeflediğini gösteriyor.

Parti içinde hareketli günler

Öte yandan, kısa süre önce MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter ile başlayan tartışmaların ardından gelen bu karar, partideki değişim sürecinin hızlandığı şeklinde yorumlanıyor.

Yeni süreçte Volkan Yılmaz’ın nasıl bir kadro kuracağı ve MHP’nin İstanbul’daki siyasi performansına nasıl etki edeceği önümüzdeki dönemde yakından izlenecek.