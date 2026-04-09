1961 yılında İstanbul’da doğan Özdil, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1984 yılında özel bir şirkette Müfettiş olarak başlayan Özdil, 1986-1993 yılları arasında Albaraka Türk Özel Finans Kurumu AŞ’de Uzman, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü olarak çalıştı.

1993-1995 yılları arasında özel bir şirkette Finansman Koordinatörlüğü görevini yürüten Özdil, ardından 1995-2001 yılları arasında İhlas Finans Kurumu AŞ, 2001-2005 yılları arasında ise Family Finans Kurumu AŞ’de Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 2005-2011 yılları arasında Birleşik Fon Bankası AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev alan Özdil, 2011-2014 yılları arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurul Üyeliği görevini üstlendi.

2015 – 2026 yılları arasında Türkiye Halk Bankası’nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Özdil, bankadaki uzun soluklu tecrübesiyle yeni görevine hızlı bir şekilde adapte olması bekleniyor.