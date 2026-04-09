1973 yılında Ankara’da doğan Taylan Aydın, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarını ekonomi alanında, özellikle gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik performans analizi ve davranışsal ekonomi konularında sürdüren Taylan Aydın, 2014 yılında Harvard Üniversitesi Yükselen Liderler programına kabul edildi. Halen Harvard Extension School’da İşletme yüksek lisans programına devam etmektedir.

Kariyerinde önemli görevler üstlenen Taylan Aydın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. 2017–2026 yılları arasında Türkiye Halk Bankası AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Taylan Aydın, 9 Nisan 2026 tarihi itibarıyla bankanın Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Bankacılık sektörü, Taylan Aydın’ın liderliğinde yeni stratejik adımlar ve ekonomik politikalar çerçevesinde önemli gelişmeler bekliyor.