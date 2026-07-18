Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Haluk Levent ile yardımcısı Alper Çelik arasında geçtiği belirtilen mesajlaşmaların incelendiği ve bu yazışmalarda bahis oynandığına ilişkin ifadelerin bulunduğu öne sürüldü. Alper Çelik'in de soruşturma kapsamında yakalanarak tutuklanmasının ardından dosyaya yeni dijital materyallerin eklendiği öğrenildi.

İddialara göre, soruşturma dosyasında yer alan mesajlaşmalarda Haluk Levent'in tek bir bahis kuponuna 500 bin TL yatırdığı, aynı gün içerisinde ise toplam yaklaşık 700 bin TL tutarında bahis kuponu oynadığı öne sürüldü. Mesaj içeriklerinin savcılık tarafından delil olarak değerlendirildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik başlattığı soruşturma çok yönlü olarak sürerken, dijital materyaller üzerindeki incelemelerin devam ettiği ve yeni bulguların dosyaya eklenebileceği ifade edildi.