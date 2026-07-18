Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PKART), gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda 2026 yılı için ortaklarına temettü dağıtılmamasına karar verdi.

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT) ise hissedarlarına temettü dağıtacak şirketler arasında yer aldı. Şirket, hisse başına brüt 0,1946589 TL, net 0,1654600 TL nakit kâr payı dağıtacağını açıkladı. Temettü ödemesinin yapılacağı tarih ise ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacak.

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) da yatırımcılarına temettü dağıtma kararı aldı. Şirket, hisse başına brüt 1,2251712 TL, net 1,0413952 TL kâr payı ödeyecek. Temettü ödemeleri dört taksit halinde gerçekleştirilecek. İlk ödeme 10 Ağustos'ta yapılacak. Diğer ödeme tarihleri ise sırasıyla 9 Kasım, 8 Şubat ve 10 Mayıs olarak belirlendi.

Öte yandan Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (PENGD), yönetim kurulu kararı doğrultusunda bu yıl yatırımcılarına temettü dağıtılmayacağını duyurdu.

Borsa İstanbul'da temettü kararları, özellikle uzun vadeli yatırım stratejisi izleyen yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, şirketlerin kâr dağıtım politikaları da yatırım tercihleri üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan son bildirimlerle birlikte dört şirketin temettü planları netleşmiş oldu.