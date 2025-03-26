Yapılan tahminlere göre, kuzey ve iç bölgelerde parçalı bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde ise yoğun yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer illerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Kuzeybatı kesimlerde ise toz taşınımı bekleniyor. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları meydana gelebilir.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinin yüksek bölgelerinde çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Bu süreçte, doğu illerinde hava sıcaklıklarının 3-6 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde ise ciddi bir değişiklik olacağı öngörülmüyor.

Ancak dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise, Cuma günü itibariyle batı illerinden başlayacak olan şiddetli sağanak yağışların, tüm Türkiye’yi etkisi altına alması. Bu durum, özellikle tatil planı yapanlar için hazırlıklı olmalarını gerektiriyor.

Bayram tatili boyunca dışarıda vakit geçirecek olanların, hava koşullarına göre tedbirli olmasının önemli olduğu bir dönemdeyiz.