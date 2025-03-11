1. Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar - 1 Nisan Salı

2025 yılında Ramazan Bayramı’nın ilk günü 30 Mart Pazar’a denk geliyor. Ancak bu tarih hafta sonu tatili ile birleşmediği için tatil süresi 3,5 gün olarak belirlendi. Ancak bu tatili daha uzun bir hale getirmek isteyenler, hafta içindeki 3 günü de izin alarak 9 günlük bir tatil yapabilirler.

2. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Perşembe

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2025’te hafta ortasına denk geliyor. Çalışanlar, 2 gün izin alarak bu bayramı 5 gün olarak kutlayabilirler.

3. Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Perşembe

1 Mayıs, Perşembe günü için planlanan tatili, Cuma günü 1 gün izin alarak 4 güne çıkarabilirsiniz. Böylece uzun bir hafta sonu tatili yapmış olursunuz.

4. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazartesi

19 Mayıs, 2025 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. Bu sayede, 3 günlük kısa bir tatil yapma fırsatı sunuyor.

5. Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma - 9 Haziran Pazartesi

2025’te Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlıyor ve 9 Haziran Pazartesi sona eriyor. Bayramı uzatmak isteyenler, 4 gün izin alarak bu tatili 9 güne çıkarabilirler.

6. Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı

15 Temmuz, Salı gününe denk geliyor. Eğer pazartesi günü izin alınırsa, 4 günlük bir tatil yapılabilir.

7. Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi

Zafer Bayramı, 2025 yılında Cumartesi günü olduğu için hafta sonu tatili olarak planlanacak kısa bir tatil olacaktır.

8. Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Çarşamba günü kutlanacak. Hafta başında 2 gün izin alarak, tatilinizi 5 güne çıkarabilirsiniz.

Yıllık İzin Fırsatları

2025 yılı için çalışanlar, 15 gün yıllık izin kullanarak toplamda 45 gün tatil yapma şansı bulacaklar. Bu tatil fırsatlarını değerlendirmek, uzun tatil planları yapmak isteyenler için oldukça uygun.

2025 yılı, hem resmi tatillerin hem de uzun tatil fırsatlarının olduğu bir yıl olacak. Çalışanlar, izinleri ve tatil tarihlerinin birleşimiyle daha verimli tatil planları yapabilirler.