Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, endekslerde gerçekleştirilecek değişikliklere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Açıklamaya göre, DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR), Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR) ve Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) payları, 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi (XHARZ) kapsamından çıkarılacak.

Borsa İstanbul’un endeks düzenlemeleri kapsamında yapılan değişiklikle birlikte söz konusu üç şirket artık BIST Halka Arz Endeksi’nde yer almayacak.

Endeks değişikliklerinin, yatırımcıların takip ettiği endeks bileşenleri ve buna bağlı yatırım stratejileri açısından dikkate alınması gerekiyor.