Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24’lük artışla 13.458,10 puandan tamamlamıştı. Yeni haftanın ilk seansında ise endeks, önceki kapanışa göre 86,22 puan yükseldi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi ise yüzde 0,82 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en güçlü performansı yüzde 1,53 yükselişle ulaştırma sektörü gösterirken, menkul kıymet yatırım ortaklıkları yüzde 0,86 düşüşle negatif ayrıştı.

Piyasaların gözü enflasyon verisinde

Küresel piyasalarda ise Orta Doğu’da olası yeni uzlaşı adımlarına yönelik beklentiler risk iştahını desteklerken, Asya piyasalarındaki ekonomik veriler ve yarı iletken sektörüne ilişkin değerleme endişeleri yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Yurt içinde yatırımcıların ana gündem maddesi temmuz ayı enflasyon verisi olacak. AA Finans’ın beklenti anketine göre ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) temmuz ayında yüzde 1,82 artmasını öngörüyor.

Analistler, gün içerisinde yurt içinde açıklanacak enflasyon ve imalat sanayi PMI verileri ile küresel piyasalardaki PMI rakamlarının yakından takip edileceğini belirtiyor.

Teknik görünümde BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puan seviyeleri direnç, 13.400 ve 13.300 puan seviyeleri ise destek noktaları olarak öne çıkıyor.