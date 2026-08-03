Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK), sermayesini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği yüzde 300 bedelli sermaye artırımı kapsamında yatırımcıların yeni pay alma hakkı kullanım sürecini bugün itibarıyla başlattı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, mevcut durumda 35 milyon 100 bin 498,42 TL olan çıkarılmış sermaye, tamamı nakden karşılanmak üzere 105 milyon 301 bin 495,26 TL artırılarak 140 milyon 401 bin 993,68 TL’ye yükseltilecek.

Rüçhan hakkı kullanım tarihleri belli oldu

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek toplam 105 milyon 301 bin 495,26 TL nominal değerli pay, mevcut ortakların kullanımına sunulacak.

Yatırımcılar, yeni pay alma haklarını 3 Ağustos 2026 – 17 Ağustos 2026 tarihleri arasında kullanabilecek. Rüçhan hakkı kullanım fiyatı ise pay başına 1 TL olarak belirlendi.

Hak sahiplerinin belirleneceği kayıt tarihi 4 Ağustos 2026, ödemelerin yapılacağı tarih ise 5 Ağustos 2026 olarak açıklandı.

Kullanılmayan paylar satışa sunulacak

Bedelli sermaye artırımı sürecinde kullanılmayan yeni pay alma hakları için de satış planı açıklandı. Kullanılmayan paylar, nominal değerinin altında olmamak şartıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da 2 iş günü süreyle yatırımcılara sunulacak.

KRTEK hissesinde fiyat düzeltmesi

Karsu Tekstil payları, cuma günü Borsa İstanbul’da 19,12 TL seviyesinden kapanmıştı.

Yüzde 300 bedelli sermaye artırımı ve 1 TL rüçhan hakkı kullanım fiyatı dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre, hissenin sermaye artırımı sonrası teorik düzeltilmiş fiyatı 5,53 TL olarak belirlendi.

Bedelli sermaye artırımları sonrasında hisse fiyatlarında yapılan bu tür düzeltmeler, şirket sermayesindeki artışın hisse başına değer üzerindeki teknik etkisini yansıtıyor.

KRTEK bedelli sermaye artırımı özet bilgileri: