110 ülkeye ihracat yapan, Türkiye’nin 111’inci, Ege Bölgesi’nin ise 9’uncu büyük sanayi kuruluşu olan Kardemir Çelik, sermaye piyasalarına adım attı. A1 Capital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından, 22-23-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında talep toplama sürecini başarıyla tamamlayan şirket, 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla KARCL koduyla, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Önder Tevfik Karalp, Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özge Yastı, Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, A1 Capital Yönetim Kurulu Üyesi Enes Perçin, A1 Capital Genel Müdürü Şafak Şimşek, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hulusi Konuk, Vakıf Yatırım Genel Müdürü Uğur Fidan, Ziraat Yatırım Genel Müdürü Akın Demirbağ, Ziraat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tijen Kandemir ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında “Kardemir Çelik, yüksek üretim kapasitesiyle metal sanayimizin liderleri arasında yer almaktadır. Ayrıca uluslararası standartlardaki üretim kalitesi ve ihracat odaklı büyümesiyle küresel pazarlarda önemli bir yer edinmiştir. Halka arzdan elde ettiği gelirle, bu başarılı büyüme yolculuğunu destekleyecek şekilde, hammadde tedarikini sağlayacak ve tesis yatırımları gerçekleştirecektir.

Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Kardemir Çelik’e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

“Türkiye'nin en büyük şirketleri arasındaki konumumuzu daha üst sıralara taşımayı hedefliyoruz”

Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Önder Karalp, gong töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kardemir Çelik, babamızın bizlere emanet ettiği çok değerli bir mirastır. Bu mirası büyüterek gelecek nesillere aktarmayı bir görev, hatta bir vefa borcu olarak görüyoruz. Attığımız her adımda, aldığımız her kararda bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Bugün ise bu sorumluluğun çok daha büyük bir anlam kazandığı bir dönemdeyiz. Bu sorumlulukla beraber; bu güvene layık olmak, sürdürülebilir başarıyla ortaklarımızın değerini artırmak en temel önceliğimizdir. Son yıllarda Kardemir Çelik olarak çok önemli yatırımları hayata geçirdik. Üretim kapasitemizi artıran, teknolojimizi güçlendiren ve rekabet gücümüzü yükselten bu yatırımların önemli bir bölümünü başarıyla tamamladık. Bu uzun soluklu emeğin ve kararlı yatırım anlayışının meyvelerini toplamaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki önümüzdeki yıllar, Kardemir Çelik'in büyümesini daha da hızlandıracağı, verimliliğini artıracağı ve değer üretimini çok daha güçlü bir noktaya taşıyacağı yıllar olacak. Bugün Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında önemli bir konuma sahibiz. Üretimde, ihracatta, teknolojide ve kurumsal yönetimde örnek gösterilen bir şirket olarak Türkiye'nin en büyük şirketleri arasındaki konumumuzu daha üst sıralara taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz. Bununla birlikte uluslararası pazarlardaki etkinliğimizi artırmaya, yeni iş birlikleri geliştirmeye ve Kardemir Çelik markasını küresel ölçekte daha güçlü bir oyuncu haline getirmeye kararlıyız. Dünya pazarlarında büyümeye, ülkemize döviz kazandırmaya ve Türk sanayisini başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz.

Bu yolculukta en büyük gücümüz; çalışanlarımızın emeği, iş ortaklarımızın desteği ve bizlere güvenen yatırımcılarımızın inancıdır. Bugün bu inancın ve güvenin ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte görmenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Halka arz sürecimiz, büyük bir ilgiyle karşılandı. Arz edilen paylarımıza toplam büyüklüğün 4 katından fazla talep geldi. 814 bin 853 yeni ortağımız oldu. Bu tablo, yıllardır emekle, sabırla ve kararlılıkla inşa ettiğimiz güvenin karşılığıdır. Artık Türkiye'nin dört bir yanından yüz binlerce yatırımcımızla aynı hedefe yürüyen çok daha büyük bir aileyiz. Onların bize duyduğu güvene; daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha şeffaf, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir şirket olarak karşılık vereceğiz. Hep birlikte, geçmişinden güç alan ama yüzünü geleceğe çeviren bir anlayışla çok daha büyük başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.”