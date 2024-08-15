2024 yılı temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı temmuz ayına göre %17,5 azalarak 94.037 adet oldu. 2024 yılı ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,1 oranında artarak 672.018 adet olarak gerçekleşti. Geçen aya göre ise %11,48 oranında gerçekleşen daralmaya, haziran ayında güvenlik paketine geçiş dolayısıyla yapılan yoğun indirim ve finansman kampanyalarının da etkisiyle talebin öne çekilmesi neden olarak gösteriliyor.

2.el oto pazarında 15 yaş ve 350.000 km'ye kadar olan B, C, D, E segmenti araç satışlarında temmuz ayında, haziran ayının iş günü açısından daha kısa olmasına bağlı olarak %20 oranında rakamsal bir yükseliş yaşandı. Diğer taraftan, 2023 yılı ilk 7 ayı ile karşılaştığımızda ise satışlarda %14 oranında düşüş gözlemlendi.

2. el oto pazarında durgunluk devam ederken, finansmana ulaşım zorluğu yanında kredi faizlerindeki düşüş beklentisi 2. el oto pazarının hareketlenmesinin önünde engel oluşturuyor. 2. el oto araç satıcılarına göre, 0 km araçlarda beklenen fiyat artışları nedeniyle 2. el otoda, özellikle düşük km ve genç yaştaki araçlar başta olmak üzere piyasanın canlanması bekleniyor. 2. el otoda gelinen fiyatların artık dip seviyelerde olduğu; bu nedenle 2. el oto piyasasındaki fiyatlarda düşüş beklenmediği, 0 km otodaki fiyat gelişmelerine tabi olacağı görüşünü paylaştılar.

Rapordaki verilere göre;

İkinci El Pazarında Satışa Sunulan Sıfır Muadili İkinci El Araç Sayısı Artarken, Stokta Kalma Süreleri Uzadı!

Haziran ayında 17.454 adet satılan sıfır araç muadili B, C, D ve E segment ikinci el araç sayısı, haziran ayındaki 9 günlük bayram tatilinin de etkisi ile temmuzda %39 oranında artarak 24.312 adede ulaştı.

Sıfır araç kampanyalarını kaçıranlar, fiyatların artmaya başlamasıyla ikinci ele yöneldi.

2023 – 2024 model sıfır muadili araçlar için haziran ayında 38 gün olan stokta kalma süresi ise temmuzda 41 gün oldu.

İkinci El Araçta Tüm Segmentlerde Döviz Cinsinden Fiyatlar Yatay Seyrine Devam Ediyor!

İkinci el araç fiyatları 2024 yılı boyunca olduğu gibi temmuz ayında da yatay seyrini koruyor.

İkinci El Ticari Araç Satışları Temmuz Ayında Yılın Zirvesine Ulaştı!

2024 yılının haziran ayında 45.634’lük satış adedi ile dip noktayı gören ikinci el ticari araç pazarı, temmuz ayında 59.190 adede ulaşarak geçen aya göre %30, 2023 yılının haziran ayına göre ise %10 artış gösterdi.