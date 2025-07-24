QCAR Mobilite, temmuz ayında gerçekleştirdiği üç yeni açılışla Türkiye genelindeki yayılımını hızlandırdı. 19 Temmuz’da Diyarbakır Kayapınar’da, 21 Temmuz’da Şanlıurfa’da ve 22 Temmuz’da Hatay İskenderun’da gerçekleşen açılışlarla birlikte marka, toplamda 35 şubeye ulaştı.

Diyarbakır şubesinin sahibi Mova Sigorta’dan Abdulkerim Dönen, Şanlıurfa şubesinin sahibi 7/24 Ferhat Baran Sigorta’dan Ferhat Baran, İskenderun şubesinin sahibi ise Tuba Sigorta’dan Ayşe & İbrahim Torun oldu. Açılış törenlerine Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen ve her iki şirketin yönetim kadrosu ile çok sayıda bölge acentesi ve davetli katıldı.

Diyarbakır’daki törene ayrıca Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB) Başkan Vekili Abdüllatif Aykul ile Diyarbakır Oto Tamircileri Odası Başkanı Hüseyin Buluç, katılarak şehrin ekonomisine ve sigorta sektörüne katkı sunan bu yatırımlar için Maher Holding’e teşekkürlerini ilettiler. İskenderun’daki törene katılan Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürek ise yeni yatırımların şehre moral ve umut verdiğini vurguladı.

“Mobilite zincirini tamamlıyoruz”

QCAR Mobilite’nin açılışlarında konuşan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, üç şehirdeki açılışlarla birlikte 35 şubeye ulaşıldığını belirtti. “Bölgede önemli bir zinciri tamamlamaya yaklaşıyoruz. Artık gönül rahatlığıyla Quick Sigorta acentelerimiz QPORT üzerinden QCAR rezervasyonlarını gerçekleştirebilir. Çok yakında Corpus Sigorta acentelerimiz de bu sisteme dahil olacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Mardin, Gaziantep, Denizli, Erzurum, birçok şehirde varız, diğer illerde de yapılanmamızı çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız.

“Doğru şehirlerde, doğru yatırımlarla büyüyoruz”

QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen ise yaptığı açıklamada her yeni şubenin bölgesel potansiyele göre planlandığını vurguladı: “Diyarbakır’daki şubemiz açılış öncesinde dahi yüzde 80 dolulukla faaliyete başladı. Şanlıurfa’da turizm ve gastronomi anlamında büyük bir potansiyel var; Göbeklitepe gibi daha keşfedilmemiş birçok değer mevcut. İskenderun ise hem turizm hem de çevresel ikame açısından güçlü bir merkez. Doğru lokasyonlarda, doğru zamanda, doğru iş ortaklarıyla ilerliyoruz. Yatırım yapan tüm acentelerimize teşekkür ediyoruz.”

Acentelerden güçlü katılım ve destek

Her üç şubenin sahibi olan acente yetkilileri de heyecanlarını dile getirdi. Ferhat Baran, Şanlıurfa açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Quick Sigorta ailesi sürecin başından sonuna kadar yanımızda oldu. QTeam’in enerjisine hayran kaldım. Açılışımız resmi olarak bugün ama yüzde 100 dolulukla çalışmaya başladık bile.”

İbrahim Torun ise İskenderun’daki açılışta duygularını şöyle dile getirdi: “Elimizden geldiğince düzgün bir işletme kurmaya çalıştık. Umuyorum ki bu çizgiyi hep sürdüreceğiz. Çok heyecanlıyız.”

Diyarbakır’daki açılışta ise Abdulkerim Dönen, kente değer katacak bu yatırımın hem sektör hem bölge için önemli bir başlangıç olduğunu belirtti.

Yeni şubelerle yola devam!

QCAR Mobilite, Türkiye’nin dört bir yanında bireysel ve kurumsal kullanıcılar için mobiliteyi konforlu, ekonomik ve erişilebilir hale getirmeye devam ediyor. Marka, yıl sonuna kadar 100 şubeye ulaşmayı hedefliyor.