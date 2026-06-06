Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) dünya gündemine oturan açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin kendisiyle görüşme talebi içeren mektubunu değerlendiren Putin, mevcut şartlarda bir araya gelmenin bir karşılığı olmadığını vurguladı.

"Bir Yandan Görüşme İstiyorlar, Diğer Yandan Saldırıyorlar"

Zelenskiy’den gelen mektubu yüzeysel olarak incelediğini belirten Putin, metnin içeriğinde kaba unsurlar barındığını söyledi. Kiev yönetiminin samimiyetini sorgulayan Rus lider, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mektubun amacı görüşme için bir ortam oluşturmak mı yoksa bu görüşmenin yapılamayacağı bir zemin hazırlamak mı? Kiev bir yandan masaya oturmak istiyor, diğer yandan Starobelsk'e yönelik saldırı gibi korkunç suçlar işlemeye devam ediyor. Zelenskiy ile bir görüşme, ancak taraflar arasında belirli anlaşmalara varıldıktan sonra mümkün olabilir. Şu an için böyle bir görüşmeyi anlamlı bulmuyorum."

Kısa vadeli ateşkeslerin Rusya'nın çıkarlarına hizmet etmeyeceğini ekleyen Putin, "Rusya'nın çatışmanın geçici olarak durdurulmasına değil; uzun vadeli ve tarihi bir perspektife dayanan kalıcı anlaşmalara ihtiyacı var" dedi.

Ukrayna Cephesindeki Durum: "Biz İlerliyoruz, Çalışın Kardeşlerim"

Zelenskiy’nin baş başa zirve teklifine olumsuz yanıt veren Putin, mektupta Rus ordusunun Donbass’ı özgürleştirme hedefine ulaşamayacağının iddia edilmesine de tepki gösterdi. Cephedeki güncel durumu paylaşarak Rus askerlerine seslenen Putin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kiev, bu yılın başından beri Luhansk’ın tamamının Rusya’nın kontrolünde olduğunu bilmiyor mu? Donetsk’te Kiev ordusunun kontrolündeki alanın yüzde 15’in altına düştüğünden habersizler mi? Biz ilerliyoruz. Bu operasyonu başarıyla tamamlayacağımızdan en ufak bir şüphem yok. Çalışın kardeşlerim."

"ABD Pazarına Hala Uranyum Satıyoruz"

Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımlara da değinen Vladimir Putin, Rus ekonomisinin küresel sistemden izole edilemediğini savundu. Batı'nın tecrit çabalarının sadece Joe Biden döneminde yoğunlaştığını ancak başarısız olduğunu ileri süren Putin, ABD ile ticari ilişkilerin perde arkasını şu sözlerle ifşa etti:

"Rusya’ya karşı uluslararası bir tecrit hiçbir zaman gerçekleşmedi. Biz ABD pazarına hala uranyum tedarik etmeye devam ediyoruz. Amerika’nın kendi çıkarına olan hiçbir ortak proje durmadı."

"Dünyada Egemenlik Yarışı Hız Kazandı"

Küresel düzendeki güç dengelerinin hızla değiştiğini belirten Putin, egemenlik mücadelesinin tırmandığını söyledi. Rusya'nın tüm baskılara rağmen uluslararası sahnedeki konumunu güçlendirdiğini ve ortaklıklarını genişlettiğini ifade etti. Bu süreçte Hindistan'a Rusya ile ticari ilişkileri nedeniyle büyük baskılar yapıldığını ancak Yeni Delhi yönetiminin bu baskılara boyun eğmediğini övdü.

Putin son olarak ekonomik göstergelere dikkat çekerek, Avrupa’nın kamu borcunun yüzde 80 dolaylarında seyrettiğini, Rusya’nın kamu borcunun ise yüzde 16 gibi güvenli bir seviyede olduğunu hatırlattı.