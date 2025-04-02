Rus Ordusu Büyümeye Devam Ediyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, önümüzdeki üç yıl içerisinde Rus ordusuna 180 bin kişilik ek bir artış planlanıyor. Rusya, her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde düzenli olarak asker alımı yapıyor. Ancak bu yıl yapılan 160 bin kişilik çağrı, önceki yıllara kıyasla daha yüksek bir sayı olarak kaydedildi. Rusya, yalnızca zorunlu askerlik sistemini değil, aynı zamanda sözleşmeli askerleri de bünyesine katarken, Kuzey Kore'den de binlerce askerin getirildiği iddia ediliyor.

Askerlik Çağrıları Dijital Ortama Taşındı

2023 yılının başından itibaren, Rusya’da askerlik çağrısı yapılan yaş aralığı genişletildi ve maksimum yaş sınırı 27'den 30'a çıkarıldı. Ayrıca, genç erkeklere askerlik çağrıları artık yalnızca posta yoluyla değil, devlet hizmetlerinin internet platformu Gosuslugi üzerinden de iletiliyor.

Yeni Askerler Ukrayna'ya Gönderilmeyecek

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Tümamiral Yardımcısı Vladimir Tsimlyansky, yeni askerlerin Rusya'nın "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı Ukrayna savaşına gönderilmeyeceğini belirtti. Ancak, Ukrayna'dan gelen son açıklamalara göre, Rusya’nın Herson kentindeki bir elektrik tesisine gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 45 bin kişi elektriksiz kaldı.

Moskova yönetimi, ABD’nin aracılık ettiği tam ateşkesi reddetmesine rağmen, Ukrayna’nın enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiğini açıkladı.