Görüşmede, 38 kişinin hayatını kaybettiği kazaya Rus hava savunmasının yol açtığı ilk kez açık şekilde kabul edildi.

Putin, zirvede yaptığı açıklamada, “Bu trajik olayın ardından mağdurlara tazminat ödeneceğini teyit ediyorum. Soruşturma tamamlanmak üzere ve biz her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Kazayla ilgili verilere göre, uçağın pilotları, Kahramanca çabalar sayesinde 29 yolcuyu kurtarmayı başardı ancak pilotlar dahil 38 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan hükümet kaynakları, uçağın Kazakistan’ın Aktau kenti üzerinde, Pantsir-S hava savunma sistemi tarafından ateşlenen bir füze ile vurulduğunu doğrulamıştı. Füzenin uçağa doğrudan isabet etmediği, ancak patlamadan çıkan şarapnel parçalarının yolcular ve kabin ekibine zarar verdiği belirtildi.

Olaydan bir gün sonra Aliyev, Euronews’e yaptığı açıklamada, uçağın pilotlarının acil iniş talebine rağmen Rus havaalanlarına yönlendirilmediğini ve Hazar Denizi üzerinden Kazakistan’a doğru gitmek zorunda bırakıldığını ifade etmişti. Ayrıca, uçağın GPS sistemlerinin de sürekli olarak karartıldığı kaydedildi.

Putin, 2024’te olayın ardından Aliyev’e nadiren kamuoyu önünde başsağlığı dilemiş, trajik hadise olarak nitelendirmiş ancak sorumluluğu o dönemde üstlenmemişti. Bu açıklama, kazayla ilgili ilk açık sorumluluk kabulü olarak değerlendiriliyor.

Aliyev, geçmişte Moskova’yı olayın örtbas edilmeye çalışıldığı gerekçesiyle eleştirmiş ve uluslararası mahkemelerde dava açmaya hazırlandıklarını belirtmişti. Ancak Duşanbe’deki görüşmede iki lider, hem soruşturmanın tamamlanması hem de tazminat süreci konusunda mutabık kaldıklarını teyit etti.

Putin ayrıca, Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin ittifak ruhu çerçevesinde sürdürülmesini umduğunu belirterek, “Yakın zamanda imzalanan anlaşmanın tüm hükümlerini hayata geçirmek için çaba göstereceğiz” ifadelerini kullandı. Aliyev de ticari ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğinin olumlu seyrine dikkat çekti.

Bu görüşme, AZAL uçağı kazasının ardından taraflar arasında gerçekleştirilen en kapsamlı diplomatik temas olarak öne çıkıyor ve tazminat sürecinin resmen başlatıldığı sinyalini veriyor.

