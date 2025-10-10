Kastamonu’da fırıncı esnafı ve meslek kuruluşları, artan maliyetleri gerekçe göstererek ekmeğe zam talebinde bulunmuştu. Bu kapsamda 200 gram ekmeğin fiyatı 12,50 TL’den 15,00 TL’ye, 400 gram ekmeğin fiyatı ise 25,00 TL’den 30,00 TL’ye çıkarılmıştı.

Ancak Kastamonu Valiliği, belirlenen yeni fiyatların çevre illerin ortalamasının üzerinde olduğu ve vatandaşın mağduriyetine neden olabileceği gerekçesiyle kararı yargıya taşıdı.

Yapılan başvurunun ardından Kastamonu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ekmek Tarifesi Komisyonu’nun zam kararının yargılama sonuçlanıncaya kadar tedbiren durdurulmasına hükmetti.

Kastamonu Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Komisyonun 200 gram ekmeğin fiyatını 15 TL’ye yükselten kararı mahkeme tarafından tedbiren durdurulmuştur. Bu nedenle 10 Ekim 2025 tarihinden itibaren mahkeme süreci sonuçlanana kadar ekmek satışları mevcut tarife üzerinden, yani 200 gramı 12,50 TL’den devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Karar, Kastamonu’da hem vatandaşlar hem de fırıncılar arasında farklı tepkilerle karşılandı. Vatandaşlar kararı “yerinde bir adım” olarak değerlendirirken, fırıncılar artan maliyetler karşısında zam olmadan üretimin zorlaştığını belirtti.