Prof. Dr. Görür, Çanakkale'nin deprem riski konusunda da uyarıda bulundu. "Çanakkale depreme dirençli bir kent değil" diyen Görür, kentin zemininin çürük olduğunu ve Kuzey Anadolu Fayı'nın etkisiyle büyük bir depreme açık olduğunu vurguladı. Ayrıca, Ege'deki deniz çekilmesinin depremle ilgili olmadığını, atmosferik koşullar nedeniyle yaşandığını belirtti.

Santorini Adası'nda olası bir volkan patlamasıyla ilgili ise Görür, böyle bir durumun belirtilerinin olmadığını ve volkanın hareket etme olasılığının düşük olduğunu söyledi. Son olarak, Çanakkale'deki yerel yetkililer ve halkın alınan tedbirlerle tsunami gibi risklere karşı uyarıldığını belirtti.