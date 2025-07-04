İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü’nde düzenlenen mevlid programına devlet protokolünden, akademi ve iş dünyasından geniş bir katılım oldu.

Yoğun Katılımlı Mevlid Programı

Anma programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı İsmail Kahraman, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, üniversite yöneticileri, akademisyenler, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Mevlid-i Şerif okunarak merhumenin ruhuna ithaf edildi. Katılımcılar Hacı Sabire Aydın’a rahmet, Prof. Dr. Mustafa Aydın ve ailesine sabır dileklerini iletti. Programda yapılan dualarda, Hacı Sabire Aydın’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve metanet niyaz edildi.

Dualarla Yâd Edildi

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan programda, merhumenin hayatı ve ailesine olan bağlılığı da yad edildi. Mevlidin ardından konuklara ikramda bulunuldu.

Ekovitrin ailesi olarak merhumeye bir kez daha Allah’tan rahmet, başta Prof. Dr. Mustafa Aydın olmak üzere tüm ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.